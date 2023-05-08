«Довели до ручки». Финляндия решилась на отчаянный шаг без российской древесины

Специалисты отмечают, что положение на рынке отходов в Финляндии серьезно изменилось по сравнению с предыдущими годами. Раньше Хельсинки отправляли в Эстонию и Швецию несколько тонн бытовых отходов, поскольку финские заводы не успевали справиться с объемом.