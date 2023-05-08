«Довели до ручки». Финляндия решилась на отчаянный шаг без российской древесины

Финские энергетические компании перешли на сжигание мусора из-за запрета на импорт древесины из России. Об этом сообщили журналисты издания Yle.
Согласно их данным, введение санкций серьезно отразилось на положении энергетической отрасли Финляндии. Компании в одночасье лишись большого объема топлива. Однако потребность в производстве энергии сохранилась.
«Централизованное производство тепла в основном происходит за счет сжигания на различных электростанциях чего-либо, например, древесины или отходов. Для многих энергокомпаний, которые использовали древесину, альтернативой было топливо из отходов. Поэтому Финляндия теперь вынуждена завозить смешанные отходы из-за рубежа», — говорится в статье.
По словам коммерческого директора компании Vantaan Energia Калле Патомери, сейчас страна не обладает достаточным количеством собственного мусора, чтобы удовлетворить все потребности энергетической промышленности. Единственным выходом из сложившейся ситуации является только закупка у других государств.
Специалисты отмечают, что положение на рынке отходов в Финляндии серьезно изменилось по сравнению с предыдущими годами. Раньше Хельсинки отправляли в Эстонию и Швецию несколько тонн бытовых отходов, поскольку финские заводы не успевали справиться с объемом.
«Сейчас ситуация кардинально изменилась. Экспорт отходов сократился на 60 тысяч тонн, а импорт увеличился почти на 40 тысяч тонн. <…> Экспорт бытовых отходов в свою очередь сократился приблизительно до одной десятой тех объемов, которые были ранее», — пояснили аналитики.
Приближающийся летний период, заметили журналисты, является «передышкой» для энергетических компаний, поскольку потребность в отоплении не так велика. Однако эксперты высказывают опасения перед следующей зимой.
«Компании стремятся обеспечить необходимый объем топлива на предстоящую зиму. Это может быть непросто, ведь спрос на дрова и топливо из отходов возрос», — сообщил генеральный директор Lahti Energia Йоуни Хайкарайнен.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Хельсинки продолжает закупать российский газ, несмотря на все введенные ограничения.