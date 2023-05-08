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«Довели до ручки». Финляндия решилась на отчаянный шаг без российской древесины

Европа и США
«Довели до ручки». Финляндия решилась на отчаянный шаг без российской древесины

Финские энергетические компании перешли на сжигание мусора из-за запрета на импорт древесины из России. Об этом сообщили журналисты издания Yle.

Согласно их данным, введение санкций серьезно отразилось на положении энергетической отрасли Финляндии. Компании в одночасье лишись большого объема топлива. Однако потребность в производстве энергии сохранилась.

«Централизованное производство тепла в основном происходит за счет сжигания на различных электростанциях чего-либо, например, древесины или отходов. Для многих энергокомпаний, которые использовали древесину, альтернативой было топливо из отходов. Поэтому Финляндия теперь вынуждена завозить смешанные отходы из-за рубежа», — говорится в статье.
«Довели до ручки». Финляндия решилась на отчаянный шаг без российской древесины

По словам коммерческого директора компании Vantaan Energia Калле Патомери, сейчас страна не обладает достаточным количеством собственного мусора, чтобы удовлетворить все потребности энергетической промышленности. Единственным выходом из сложившейся ситуации является только закупка у других государств.

Специалисты отмечают, что положение на рынке отходов в Финляндии серьезно изменилось по сравнению с предыдущими годами. Раньше Хельсинки отправляли в Эстонию и Швецию несколько тонн бытовых отходов, поскольку финские заводы не успевали справиться с объемом.

«Сейчас ситуация кардинально изменилась. Экспорт отходов сократился на 60 тысяч тонн, а импорт увеличился почти на 40 тысяч тонн. <…> Экспорт бытовых отходов в свою очередь сократился приблизительно до одной десятой тех объемов, которые были ранее», — пояснили аналитики.
«Довели до ручки». Финляндия решилась на отчаянный шаг без российской древесины

Приближающийся летний период, заметили журналисты, является «передышкой» для энергетических компаний, поскольку потребность в отоплении не так велика. Однако эксперты высказывают опасения перед следующей зимой.

«Компании стремятся обеспечить необходимый объем топлива на предстоящую зиму. Это может быть непросто, ведь спрос на дрова и топливо из отходов возрос», — сообщил генеральный директор Lahti Energia Йоуни Хайкарайнен.

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Хельсинки продолжает закупать российский газ, несмотря на все введенные ограничения.

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