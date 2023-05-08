Глава МИД Испании Альбарес призвал ЕС не допустить зависимости от третьих стран

Европейский союз должен не допустить установления зависимости от третьих стран. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес для Faro de Vigo.
Дипломат подчеркнул, что ЕС следует тщательно контролировать производство необходимой продукции, чтобы сохранить конкурентоспособность. По его словам, пандемия коронавируса и СВО на Украине обнажили некоторые уязвимые места объединения.
«Европа не может зависеть от группы стран, а тем более от одной страны», — резюмировал министр.
Ранее Еврокомиссия предложила ограничить экспорт в третьи страны из-за антироссийских санкций. Подробнее передает «360».