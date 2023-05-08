С Новым Годом!

Сенатор Карасин: решением сделать 9 мая Днем Европы Зеленский предал память советского народа

Политика
Сенатор Карасин: решением сделать 9 мая Днем Европы Зеленский предал память советского народа

Решение президента Украины Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы вызвано его желанием прижаться к своим западным спонсорам. Так новую выходку политика прокомментировал член Совфеда Григорий Карасин.

По словам сенатора, глава соседнего государства ранее уже демонстрировал неуважительное отношение к подвигу красноармейцев, отдавших свои жизни во время защиты родины от нацистов.

«Зеленский не в первый раз вероломно предает общую память советского народа: русских, украинцев, белорусов, казахов, армян и многих других», — отметил Карасин в интервью «Ленте.ру».

Напомним, что президент Украины подписал соответствующий указ 8 мая. Об этом сообщил телеканал «360».

#сенатор #зеленский #Украина #9 мая