Решение президента Украины Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы вызвано его желанием прижаться к своим западным спонсорам. Так новую выходку политика прокомментировал член Совфеда Григорий Карасин.
По словам сенатора, глава соседнего государства ранее уже демонстрировал неуважительное отношение к подвигу красноармейцев, отдавших свои жизни во время защиты родины от нацистов.
«Зеленский не в первый раз вероломно предает общую память советского народа: русских, украинцев, белорусов, казахов, армян и многих других», — отметил Карасин в интервью «Ленте.ру».
Напомним, что президент Украины подписал соответствующий указ 8 мая. Об этом сообщил телеканал «360».