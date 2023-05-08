Спрос жителей России на лотерейные билеты вырос в I квартале 2023 года

Россияне начали интересоваться покупкой лотерейных билетов на 34% чаще в I квартале текущего года по сравнению с прошлогодними показателями. Такой информацией делится РБК, ссылаясь на данные сервиса «Чек Индекс».
Продажи лотерейных билетов выросли на 34% из-за широкого оглашения новостей о победителях в СМИ и государственным регулированием проведения лотерей в России.
Второй причиной роста популярности лотерей в стране стали праздники. В I квартале их было много: новогодние, День защитника Отечества и Международный женский день. К тому же россияне любят делать подобные покупки на дни рождения и другие важные для них даты.