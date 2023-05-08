МИД Турции отказался присоединяться к односторонним санкциям США и ЕС против Москвы

Анкара не планирует поддерживать Белый дом и страны Евросоюза в их санкционной политике в отношении Москвы. С таким утверждением выступил руководитель турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.
По словам госслужащего, Анкару в данной ситуации волнует лишь то, какую выгоду она получит, и как это скажется на развитии государства. Соответствующее заявление министр озвучил 8 мая в ходе общения с журналистами Lider Haber.
«Мы не будем присоединяться к односторонним санкциям, которые США и ЕС ввели против России. <…> При этом мы пристально следим за исполнением положений Конвенции Монтре», — добавил он.
Ранее МВД Турции сообщило, что Анкара больше не обращает внимания на американского лидера Джо Байдена.