ВС РФ сорвали попытку украинских войск провести разведку боем у Авдеевки в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли неудачную попытку осуществить разведку боем в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, российские артиллеристы успешно отразили атаку ВСУ. Противник понес потери.
«Штурмовая группа ВСУ с потерями вынуждена была отступить», — рассказал собеседник журналистов.
Офицер также уточнил, что артиллеристы ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районе Авдеевки и Ласточкино.
Ранее, как передает «Царьград», в ДНР объяснили, почему линию боевого соприкосновения сложно отодвинуть от Донецка.