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ВС РФ сорвали попытку украинских войск провести разведку боем у Авдеевки в ДНР

Армия
ВС РФ сорвали попытку украинских войск провести разведку боем у Авдеевки в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины предприняли неудачную попытку осуществить разведку боем в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, российские артиллеристы успешно отразили атаку ВСУ. Противник понес потери.

«Штурмовая группа ВСУ с потерями вынуждена была отступить», — рассказал собеседник журналистов.

Офицер также уточнил, что артиллеристы ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районе Авдеевки и Ласточкино.

Ранее, как передает «Царьград», в ДНР объяснили, почему линию боевого соприкосновения сложно отодвинуть от Донецка.

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