Нижегородский суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля Прилепина

Решением суда Александр Пермяков был арестован по делу о покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По данным источника, в ходе допроса он заявил, что использовал для взрыва две противотанковые мины с наложенным зарядом пластида. Он уточнил, что был завербован спецслужбами Украины и следующим шагом для него была ликвидация Прилепина.
Напомним, внедорожник, в котором ехал Прилепин, был взорван в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, писатель получил тяжелые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье об террористическом акте и незаконном приобретении, передаче и сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств.