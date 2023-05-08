Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров стран СНГ с Днем Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства направил послания коллегам из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и Молдавии. Путин поздравил их с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее посольство Украины в ФРГ сообщило, что в этом году не будет возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине в День памяти и примирения, посвященный всем жертвам Второй мировой войны.