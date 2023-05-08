Песков: Москва осуждает призыв главы украинского ГУР Буданова убивать русских

Москва решительно осуждает новую антироссийскую выходку киевского режима. Такой информацией поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов призвал осуществлять насильственные действия в отношении граждан России по всему миру. Подобные предложения прозвучали после покушения на писателя Захара Прилепина. Песков 8 мая высказал свое мнение по поводу этого высказывания.
«Мы решительным образом осуждаем такие заявления, у нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно на фоне этих заявлений. В этом ни у кого не должно быть сомнений», — сказал он.
Песков также подчеркнул, что Кремль будет внимательно следить за тем, как на эти слова отреагирует Европа и США.