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Песков: содержание речи Путина на параде Победы не будет анонсироваться заранее

Армия
Песков: содержание речи Путина на параде Победы не будет анонсироваться заранее

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин выступит с речью на параде Победы.

При этом он добавил, что содержание речи президента РФ не будет анонсироваться заранее. Он предложил дождаться выступления Путина.

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