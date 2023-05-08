Песков: содержание речи Путина на параде Победы не будет анонсироваться заранее Армия Олег Королев 08 мая 2023 12:09 kremlin.ru | Администрация Президента РоссииПредставитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин выступит с речью на параде Победы.При этом он добавил, что содержание речи президента РФ не будет анонсироваться заранее. Он предложил дождаться выступления Путина. Поделиться: ВКонтакте Twitter WhatsApp Одноклассники #путин #песков #парад победы Подписаться