Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев освежил «короткую» память Евросоюза напоминанием о подвиге советских солдат в годы Второй мировой войны. Соответствующий пост появился в его Twitter-аккаунте.
Политик отметил, что более миллиона солдат Красной армии стали жертвами борьбы с фашизмом в Европе. Однако короткая память объединения не дает ему помнить о подвигах советских военных, написал он.
«Но мы всегда будем помнить героев Второй мировой войны. Наша страна искоренила фашизм в 1945 году. Нет сомнений, что в Европе наших дней мы сокрушим чудовищный бандеровский неонацизм», — подчеркнул Медведев.
Ранее посольство Украины в ФРГ сообщило, что в этом году не будет возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине в День памяти и примирения, посвященный всем жертвам Второй мировой войны.