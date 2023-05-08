В Кремле высказались от отмене Дня Победы на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену 9 Мая на Украине. Он убежден, что в стране еще остались люди, которые считают День Победы священным праздником.
Ранее на Украине был принят законопроект, согласно которому 9 Мая в стране стал Днем Европы. Песков высказался о сложившейся ситуации.
«Мы убеждены что на Украине есть люди, для которых этот день священен. И есть люди, для которых он останется святым», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, именно президент Украины Владимир Зеленский выступил с идеей отмечать День Победы 8 мая.