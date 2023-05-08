В Кремле отреагировали на просьбу Приднестровья об увеличении миротворческого контингента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на просьбу приднестровского правительства об увеличении численности российского миротворческого контингента в ПМР.
По словам официального представителя Кремля, на текущий момент по этому вопросу нечего сказать.
Ранее, как передает «Царьград», глава правительства республики Леонид Манаков заявлял, что в условиях растущей напряженности российский миротворческий контингент в ПМР следует увеличить до 3100 человек, как и оговорено в соответствующих документах.