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«Не в том положении». Оленченко объяснил, почему ЕС не введет санкции против КНР

Политика
«Не в том положении». Оленченко объяснил, почему ЕС не введет санкции против КНР

Еврокомиссия впервые с начала украинского конфликта предложила ввести ограничения против ряда китайских компаний за поставки чипов и полупроводников в Россию. Чиновники полагают, что это оборудование якобы используется в военных целях, сообщили журналисты газеты Financial Times.

Как пишет издание, санкции коснулись семи компаний из КНР: King-Pai Technology, 3HC Semiconductors, Asia Pacific Links, Tordan Industry, Sigma Technology, Alpha Trading Investments и Sinno Electronics. Обозреватели уточнили, что все эти предприятия работают в области разработки микрочипов, электроники и полупроводников.

«Не в том положении». Оленченко объяснил, почему ЕС не введет санкции против КНР
«Учитывая ключевую роль электронных элементов для использования военно-промышленным комплексом России <...>, также уместно включить некоторые компании [в санкционный список] в третьих странах <...>, которые участвуют в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России», — говорится в проекте документа ЕК.

Помимо этого, как добавили в FT, ограничения могут коснуться и некоторых иранских фирм, оказывающих «помощь России». Не исключено, что руководство ЕС запретит танкерам, скрывающим «без уважительной причины» свое местоположение, заходить в порты европейских стран.

«Не в том положении». Оленченко объяснил, почему ЕС не введет санкции против КНР

Власти Китая не оставили без внимания распространенную СМИ информацию. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что такой шаг серьезно осложнит взаимоотношения Пекина и Брюсселя.

«Если соответствующие сообщения правда, то европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире», — прокомментировал он.

Дипломат также уточнил, что Пекин призывает страны Евросоюза «не идти по ошибочному пути». В противном случае Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы, уточнил Вэньбинь.

«Не в том положении». Оленченко объяснил, почему ЕС не введет санкции против КНР

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Владимир Оленченко в беседе с «Политикой Сегодня» высказал мнение, что появившаяся в западных СМИ новость о возможных санкциях ЕС в отношении КНР является частью информационной кампании, поэтому подобные угрозы не имеют под собой реальных оснований.

«Я думаю, что такие заявления, скорее всего, несут пропагандистский характер. Не в интересах Евросоюза обострять отношения с Китаем», — не сомневается эксперт.

Оленченко напомнил, что КНР является вторым по значимости торговым партнером ЕС, поэтому введение ограничений против китайских компаний может привести к определенным «сложностям» в торговых и инвестиционных отношениях с Брюсселем.

«Не в том положении». Оленченко объяснил, почему ЕС не введет санкции против КНР
«Евросоюз сейчас не в том политическом, экономическом и социальном состоянии <…>, чтобы усложнять свое положение», — подчеркнул аналитик.

Собеседник «ПС» также заметил, что географическое положение Китая и его действия на международной арене почти не затрагивают интересы Евросоюза, но Пекин является геополитическим соперником Вашингтона. Потому США любыми способами пытаются создать антикитайскую коалицию.

«Не в том положении». Оленченко объяснил, почему ЕС не введет санкции против КНР
«Пойдет ли Европа на это [противостояние с Китаем – Прим. ред.] практически, я сомневаюсь. В Евросоюзе вообще нет единства. <…> Сейчас еще «Группа девяти», ведущие страны Евросоюза, вышли с предложением, чтобы такие решения рассматривались в другом контексте — без консенсуса», — обратил внимание эксперт.

По словам Оленченко, наибольшая поддержка санкционных ограничений против Китая распространена в странах Восточной Европы, которые меньше всего зависят от сотрудничества с Пекином по сравнению с другими европейскими государствами.

Ранее стало известно, что юань продолжает набирать вес на мировых площадках, хотя доллар все еще имеет статус востребованной денежной единицы.

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