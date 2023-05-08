«Не в том положении». Оленченко объяснил, почему ЕС не введет санкции против КНР

Еврокомиссия впервые с начала украинского конфликта предложила ввести ограничения против ряда китайских компаний за поставки чипов и полупроводников в Россию. Чиновники полагают, что это оборудование якобы используется в военных целях, сообщили журналисты газеты Financial Times.
Как пишет издание, санкции коснулись семи компаний из КНР: King-Pai Technology, 3HC Semiconductors, Asia Pacific Links, Tordan Industry, Sigma Technology, Alpha Trading Investments и Sinno Electronics. Обозреватели уточнили, что все эти предприятия работают в области разработки микрочипов, электроники и полупроводников.
«Учитывая ключевую роль электронных элементов для использования военно-промышленным комплексом России <...>, также уместно включить некоторые компании [в санкционный список] в третьих странах <...>, которые участвуют в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России», — говорится в проекте документа ЕК.
Помимо этого, как добавили в FT, ограничения могут коснуться и некоторых иранских фирм, оказывающих «помощь России». Не исключено, что руководство ЕС запретит танкерам, скрывающим «без уважительной причины» свое местоположение, заходить в порты европейских стран.
Власти Китая не оставили без внимания распространенную СМИ информацию. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что такой шаг серьезно осложнит взаимоотношения Пекина и Брюсселя.
«Если соответствующие сообщения правда, то европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире», — прокомментировал он.
Дипломат также уточнил, что Пекин призывает страны Евросоюза «не идти по ошибочному пути». В противном случае Китай будет твердо защищать свои законные права и интересы, уточнил Вэньбинь.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Владимир Оленченко в беседе с «Политикой Сегодня» высказал мнение, что появившаяся в западных СМИ новость о возможных санкциях ЕС в отношении КНР является частью информационной кампании, поэтому подобные угрозы не имеют под собой реальных оснований.
«Я думаю, что такие заявления, скорее всего, несут пропагандистский характер. Не в интересах Евросоюза обострять отношения с Китаем», — не сомневается эксперт.
Оленченко напомнил, что КНР является вторым по значимости торговым партнером ЕС, поэтому введение ограничений против китайских компаний может привести к определенным «сложностям» в торговых и инвестиционных отношениях с Брюсселем.
«Евросоюз сейчас не в том политическом, экономическом и социальном состоянии <…>, чтобы усложнять свое положение», — подчеркнул аналитик.
Собеседник «ПС» также заметил, что географическое положение Китая и его действия на международной арене почти не затрагивают интересы Евросоюза, но Пекин является геополитическим соперником Вашингтона. Потому США любыми способами пытаются создать антикитайскую коалицию.
«Пойдет ли Европа на это [противостояние с Китаем – Прим. ред.] практически, я сомневаюсь. В Евросоюзе вообще нет единства. <…> Сейчас еще «Группа девяти», ведущие страны Евросоюза, вышли с предложением, чтобы такие решения рассматривались в другом контексте — без консенсуса», — обратил внимание эксперт.
По словам Оленченко, наибольшая поддержка санкционных ограничений против Китая распространена в странах Восточной Европы, которые меньше всего зависят от сотрудничества с Пекином по сравнению с другими европейскими государствами.
Ранее стало известно, что юань продолжает набирать вес на мировых площадках, хотя доллар все еще имеет статус востребованной денежной единицы.