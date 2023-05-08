«МК»: инцидент с польским самолетом над Черным морем заставил НАТО отказаться от новых маневров

Как уточнили журналисты, ссылаясь на минобороны Румынии, в пятницу, 5 мая, польская машина проводила над черноморской акваторией разведку, однако был оттеснен российским летчиком и вернулся на базу. Румынские и испанские ВВС намеревались направить в регион еще два боевых самолета, однако предпочли не рисковать.