Румыния и Испания не решились поднимать в воздух собственные самолеты после инцидента с польским L410 Turbolet в небе над Черным морем, сообщает «МК».
Как уточнили журналисты, ссылаясь на минобороны Румынии, в пятницу, 5 мая, польская машина проводила над черноморской акваторией разведку, однако был оттеснен российским летчиком и вернулся на базу. Румынские и испанские ВВС намеревались направить в регион еще два боевых самолета, однако предпочли не рисковать.
При этом аналитики уверены, что на подобные маневры страны НАТО пошли под давлением со стороны США, которые не хотят рисковать собственной авиацией после крушения беспилотника MQ-9 Reaper.
Ранее, как передает «Царьград», российские военные подняли американский дрон со дня Черного моря и передали специалистам для изучения.