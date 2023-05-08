DR: США угодили в неприятности из-за профессионализма дипломатов России и Китая

Журналисты напомнили, что недавно на Ближнем Востоке произошли знаковые события. Речь идет о возобновлении отношений Саудовской Аравии и Ирана, а также о принятии Сирии в Лигу арабских государств. По словам зарубежных аналитиков, к перечисленным переменам привел профессионализм дипломатов из РФ и КНР. Перевод материала предоставила «ПолитРоссия».