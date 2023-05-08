DR: США угодили в неприятности из-за профессионализма дипломатов России и Китая

Совместные усилия России и Китая загнали Соединенные Штаты в крайне неудобное положение. Неприятные новости Вашингтону озвучили авторы американского издания The Daily Reckoning.
Журналисты напомнили, что недавно на Ближнем Востоке произошли знаковые события. Речь идет о возобновлении отношений Саудовской Аравии и Ирана, а также о принятии Сирии в Лигу арабских государств. По словам зарубежных аналитиков, к перечисленным переменам привел профессионализм дипломатов из РФ и КНР. Перевод материала предоставила «ПолитРоссия».
В DR подчеркнули, что США давно забросили ближневосточный регион, сосредоточившись на других направлениях. Этим воспользовались Москва и Пекин, которые восстанавливают некогда разрушенные Вашингтоном связи.
«Остальной мир объединяется под руководством Китая и России», — написали в The Daily Reckoning.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал напрасными отчаянные попытки Запада изолировать Москву на международной арене. Слова дипломата приводит телеканал «360».