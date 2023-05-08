В Совфеде назвали позорным решение Зеленского объявить 9 мая на Украине Днем Европы

Ранее Зеленский направил в Верховную раду указ, согласно которому 9 мая Украина будет отмечать не День Победы, а День Европы, чтобы «почтить достигнутые мир и единство». При этом 8 мая он предложил сделать Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.