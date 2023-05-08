В Совфеде назвали позорным решение Зеленского объявить 9 мая на Украине Днем Европы

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского объявить 9 мая в стране Днем Европы. По мнению сенатора, это свидетельствует о разгромном финале «революции достоинства» в республике.
Ранее Зеленский направил в Верховную раду указ, согласно которому 9 мая Украина будет отмечать не День Победы, а День Европы, чтобы «почтить достигнутые мир и единство». При этом 8 мая он предложил сделать Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что народные депутаты в ускоренном режиме примут внесенный президентом законопроект.
«И в обоих случаях на праздничные мероприятия выйдут, никак не прячась, зигующие националисты с портретами “героев Украины” Степана Бандеры и Романа Шухевича. Потомкам жертв Бабий Яра и Волыни в шествиях места совершенно точно не найдется. Равно как и потомкам более чем трех с половиной миллионов человек, проливших свою кровь за освобождение Украины в Великой Отечественной войне», — пишет Косачев в Telegram-канале.
По его словам, для нынешних киевских властей уже не существует никакой памяти о Великой Отечественной войне и ее истинных героях: вместо понятия «совесть» украинцы апеллируют к лозунгу «Украина це Европа», в то время как сами европейские страны продолжают сохранять «гробовое молчание».
«Финал “революции достоинства” оказывается для наших соседей в моральном отношении уничижительно позорным. А называя вещи своими именами — просто разгромным», — резюмировал сенатор.
Ранее «ПС» писала о том, как Владимир Зеленский тайно «колесил» по Евросоюзу во время и после атаки украинского БПЛА на Кремль, опасаясь российских спецслужб. Подробнее — в нашей статье.