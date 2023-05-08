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Bloomberg: США пребывают в панике из-за сотрудничества России и Китая в ядерной сфере

Политика
Bloomberg: США пребывают в панике из-за сотрудничества России и Китая в ядерной сфере

Вашингтон пребывает в панике из-за того, что российское и китайское руководства усиливают свое взаимодействие в ядерной сфере. Такими выводами поделились журналисты Bloomberg.

Как считает советник главы Белого дома Пранай Вадди, подобное развитие отношений между РФ и КНР способно нарушить стабильность на геополитической арене. Более того, два государства укрепляют партнерские контакты с Тегераном. Все это сильно пугает американскую власть, говорится в материале зарубежного издания.

Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу сообщил, что Анкара больше не обращает внимания на американского лидера Джо Байдена. Об этом рассказали журналисты телеканала «360».

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