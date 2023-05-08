Bloomberg: США пребывают в панике из-за сотрудничества России и Китая в ядерной сфере

Как считает советник главы Белого дома Пранай Вадди, подобное развитие отношений между РФ и КНР способно нарушить стабильность на геополитической арене. Более того, два государства укрепляют партнерские контакты с Тегераном. Все это сильно пугает американскую власть, говорится в материале зарубежного издания.