В Турции задержали более 30 человек за планы атаковать десять тысяч сайтов

Турецкие правоохранители задержали 32 человека по делу о планировании кибератаки на несколько тысяч сайтов, в том числе принадлежащих государственным учреждениям республики. Об этом сообщает в понедельник TRT Haber.
По данным ведомства, фигурантами по делу проходят 42 человека. Из поиски велись сразу в 19 городах, в том числе столице. В ходе оперативных мероприятий было изъято «большое количество цифровых материалов», а также 830 единиц синтетических наркотиков.
Стоит отметить, что задержания проводились накануне выборов президента и депутатов парламента. Процесс голосования пройдет в воскресенье, 14 мая.