Власти Киевской области опечатали Покровский храм УПЦ

Представители администрации Киевской области Украины опечатали Покровский храм УПЦ, расположенный в селе Синяк. Об этом сообщается на сайте Союза православных журналистов Украины.
По данным членов союза, 6 мая в местном сельском клубе провели собрание «религиозной общины», на котором было принято решение об опечатывании храма. Однако в действительности реальной общины храма на собрании не было. Журналисты отмечают, что на собрании присутствовали люди, которые «не приходят в храм даже на Пасху».
«Тем не менее на нем приняли решение храм опечатать. Около 13:00 активисты во главе со старостой села Верой Дмитриевной Марченко пришли к храму и повесили на ворота цепь с замком и печатью», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прихожанам Покровского храма Украинской православной церкви предложили присоединиться к раскольникам ПЦУ. В качестве альтернативы им также предложили перейти к греко-католикам.