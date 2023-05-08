Власти Киевской области опечатали Покровский храм УПЦ

По данным членов союза, 6 мая в местном сельском клубе провели собрание «религиозной общины», на котором было принято решение об опечатывании храма. Однако в действительности реальной общины храма на собрании не было. Журналисты отмечают, что на собрании присутствовали люди, которые «не приходят в храм даже на Пасху».