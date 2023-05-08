Валютные резервы Китая в апреле выросли до рекордного показателя с 2022 года

Сообщается, что в апреле текущего года валютные резервы данной азиатской страны увеличились на 21 млрд долларов, до 3,205 трлн долларов в сравнении с 3,184 трлн долларов в марте 2023 года. При этом прогнозы аналитиков не превышали показателя в 3,192 трлн долларов.