Валютные резервы Китая в апреле выросли до рекордного показателя с 2022 года

Китайские валютные резервы в апреле достигли максимального показателя с февраля 2022 года, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).
Сообщается, что в апреле текущего года валютные резервы данной азиатской страны увеличились на 21 млрд долларов, до 3,205 трлн долларов в сравнении с 3,184 трлн долларов в марте 2023 года. При этом прогнозы аналитиков не превышали показателя в 3,192 трлн долларов.
Запасы золота в Китае в конце апреля составили 66,76 млн унций, что также больше мартовских значений в 66,5 млн унций.