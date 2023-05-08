Экспансию НАТО ждет неминуемый конец. К такому выводу пришли журналисты китайской газеты Global Times.
Авторы публикации отметили, что открытие офиса связи Североатлантического альянса в Токио в 2024 году, о котором объявило японское руководство, представляет угрозу для всей Восточной Азии. Они назвали НАТО «занозой», воткнувшейся в регион.
«Но занозу всегда можно вынуть, и экспансии НАТО однажды придет конец», — сказано в статье Global Times.
Ранее телеканал «360» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО «четкого сигнала» о членстве страны в военном блоке после завершения конфликта в регионе.