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Видео мощного авиаудара управляемыми бомбами по расположениям ВСУ у Авдеевки появилось в Сети

Армия
Видео мощного авиаудара управляемыми бомбами по расположениям ВСУ у Авдеевки появилось в Сети

Воздушно-космические силы России нанесли удар по расположениям украинских националистов в районе города Авдеевка в Донецкой Народной Республике.

На распространившейся в Сети видеозаписи можно увидеть, как российская авиация сбрасывает на позиции ВСУ управляемые бомбы, после чего происходит мощный взрыв.

Ранее, как передает «Царьград», стало известно о решении украинского командования провести эвакуацию из Авдеевки оставшихся гражданских. По мнению аналитиков, такой шаг связан с неспособность ВСУ удержать позиции в городе к северу от Донецка.

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