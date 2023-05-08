Видео мощного авиаудара управляемыми бомбами по расположениям ВСУ у Авдеевки появилось в Сети

Воздушно-космические силы России нанесли удар по расположениям украинских националистов в районе города Авдеевка в Донецкой Народной Республике.
На распространившейся в Сети видеозаписи можно увидеть, как российская авиация сбрасывает на позиции ВСУ управляемые бомбы, после чего происходит мощный взрыв.
Ранее, как передает «Царьград», стало известно о решении украинского командования провести эвакуацию из Авдеевки оставшихся гражданских. По мнению аналитиков, такой шаг связан с неспособность ВСУ удержать позиции в городе к северу от Донецка.