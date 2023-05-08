«Спартак» попросит ЭСК РФС разобрать решения Кукуяна в матче с «Зенитом»

Московский «Спартак» попросит членов экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разобрать ряд эпизодов матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Спартак» будет обращаться в ЭСК РФС из-за работы бригады арбитра Павла Кукуяна в матче против «Зенита». Об этом журналистам «Чемпионата» рассказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
«Планируем обратиться в ЭСК по нескольким эпизодам после изучения записи матча», — подчеркнул он.
Накануне «Зенит» обыграл «Спартак» в домашнем матче 26-го тура РПЛ. При ничейном счете арбитр Павел Кукуян принял ред спорных решений. Благодаря победе над красно-белыми петербургский клуб досрочно выиграл РПЛ.