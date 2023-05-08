«Достала Германия со своей русофобией»: переехавшие в Россию немцы восхитились условиями жизни

Граждане Германии, решившие переехать на ПМЖ в Россию, признались, что ни разу не пожалели о своем выборе.
Переселенцы отметили, что именно в России их охватило мощное чувство патриотизма. Прежде всего иностранцы восхищаются МФЦ, службами доставки, детскими садами, школами, магазинами и больницами.
«Достала Германия со своей русофобией. Лучше получать 100 тысяч рублей, чем 3000 евро и выслушивать оскорбления», — написал один из пользователей Сети.
По словам еще одного немца, Россия — это единственное безопасное место в мире, где человек социально защищен и где чтят нравственные и духовные ценности. Другой комментатор заметил, что он побывал во многих странах, но комфорта там становится все меньше и меньше. В российских городах, наоборот, уровень жизни растет «с огромной скоростью», пишет mk.ru.