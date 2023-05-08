«Достала Германия со своей русофобией»: переехавшие в Россию немцы восхитились условиями жизни

По словам еще одного немца, Россия — это единственное безопасное место в мире, где человек социально защищен и где чтят нравственные и духовные ценности. Другой комментатор заметил, что он побывал во многих странах, но комфорта там становится все меньше и меньше. В российских городах, наоборот, уровень жизни растет «с огромной скоростью», пишет mk.ru.