МИД Китая предупредил Евросоюз о последствиях введения санкций за «помощь» России

Введение Евросоюзом санкций против Китая за «помощь» России спровоцирует серьезные последствия для всего мирового сообщества. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Таким образом дипломат отреагировал на публикацию газеты Financial Times, что ЕС планирует ввести ограничения против китайских компаний, якобы «помогающих» России в обходе рестрикций.
«Если соответствующие сообщения являются правдой, то европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире», — объяснил Ван Вэньбинь.
Ранее телеканал «360» сообщил, что и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил о попытках объединения делить все страны на «своих» и «чужих», исходя из своих отношений с Россией и Китаем.