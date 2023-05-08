«Горячие головы в Киеве». Почему Приднестровье просит РФ увеличить число миротворцев

Власти Приднестровья попросили увеличить число российских миротворцев в регионе на фоне концентрации на юго-западной границе Украины войск ВСУ. Об этом в Telegram-канале пишет главный редактор аналитического портала RuBaltic Александр Носович.
Ранее глава представительства ПМР Леонид Манаков в разговоре с РИА Новости напомнил, что в 1995 году Россия снизила численность миротворческого контингента с шести до двух мотострелковых батальонов, или 450 человек. При этом в документах Объединенной контрольной комиссии говорится, что по штату их полагается 3,1 тыс. человек.
По словам Манакова, увеличить число российских военных в Приднестровье возможно с юридической точки зрения. Более того, такая мера оправдана в случае роста рисков террористической угрозы и различных провокаций.
«Миротворцы являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и Киеве. Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья», — объяснил Манаков.
Комментируя опасения главы представительства Приднестровья, Носович заявил, что необходимость в увеличении российского миротворческого контингента имеет под собой определенные основания.
«Учитывая концентрацию на юго-западной границе Украины войск ВСУ, которым вроде как нечего делать в такой дали от линии фронта, звучит более чем правдоподобно», — обратил внимание эксперт.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предположил, что украинское командование может попытаться совершить отвлекающий удар в Приднестровье для захвата склада боеприпасов в селе Колбасна.