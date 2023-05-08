«Горячие головы в Киеве». Почему Приднестровье просит РФ увеличить число миротворцев

Ранее глава представительства ПМР Леонид Манаков в разговоре с РИА Новости напомнил, что в 1995 году Россия снизила численность миротворческого контингента с шести до двух мотострелковых батальонов, или 450 человек. При этом в документах Объединенной контрольной комиссии говорится, что по штату их полагается 3,1 тыс. человек.