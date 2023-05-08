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Звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов получил первую роль в кино в 33 года

Общество
Звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов получил первую роль в кино в 33 года

Актер Александр Тютрюмов ушел из жизни 7 мая. Журналисты вспомнили малоизвестные факты из жизни скончавшегося артиста. Так, впервые звезда сериала «Убойная сила» появилась на экранах уже во взрослом возрасте.

Актер родился в ленинградской семье, которая никак не относилась к киноиндустрии. Мать Тютрюмова работала в райисполкоме, а отец был начальником производства на заводе.

Тютрюмов мечтал об актерской карьере с юных лет. В школе он выходил на сцену Подпорожского народного театра. Первую роль в кино артист получил в 33 года, сыграв в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей», пишет Пятый канал.

Кроме того, артист был однолюбом — со своей избранницей он познакомился еще во время учебы в техникуме. Отличался Тютрюмов и патриотизмом, он заявлял, что не мыслит себя без России.

Актер скончался от воспалительного процесса в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Ему было 64 года. У артиста остались супруга, двое детей и внуки. Его похоронят 10 мая на Среднеохтинском кладбище.

#тютрюмов #улицы разбитых фонарей #убойная сила