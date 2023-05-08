Глава МВД Турции Сойлу: Анкара больше не обращает внимания на Джо Байдена

Анкаре теперь совершенно неважно, что говорит глава Соединенных Штатов Джо Байден. Такими наблюдениями поделился руководитель турецкого МВД Сулейман Сойлу.
Как отметил чиновник, благодаря президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану опека Запада над Анкарой сошла на нет. Теперь любые высказывания Белого дома турецкое государство не волнуют. Соответствующее мнение Сойлу представили корреспонденты Hürriyet.
«Сейчас, если что-то говорит президент США, Турция не обращает на него внимания», — добавил он.
Ранее в Анкаре обвинил западных политиков в нежелании урегулировать украинский кризис. Об этом пишет телеканал «360».