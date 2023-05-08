Глава МВД Турции Сойлу: Анкара больше не обращает внимания на Джо Байдена

Как отметил чиновник, благодаря президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану опека Запада над Анкарой сошла на нет. Теперь любые высказывания Белого дома турецкое государство не волнуют. Соответствующее мнение Сойлу представили корреспонденты Hürriyet.