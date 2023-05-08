С Новым Годом!

Пользователи Twitter жестко «прошлись» по Зеленскому после анонса «важных событий»

Политика
Пользователи Twitter жестко «прошлись» по Зеленскому после анонса «важных событий»

Пользователи социальной сети Twitter жестко «прошлись» по новому заявлению президента Украины Владимира Зеленского. В нем политик анонсировал «важные события» для киевского режима.

По словам главы государства, речь идет о скором поступлении нового вооружения от западных партнеров. Комментируя откровение украинского лидера, юзеры высмеяли его за нелогичность.

«Объявление миру о том, что должно быть секретом», — высмеял президента один из пользователей.
«Какая логика в таких объявлениях?» — задался вопросом второй.

Другие комментаторы поспешили напомнить, что Зеленский всего лишь исполняет очередную актерскую роль. Его хозяева, считают юзеры, «удобно устроились в Вашингтоне».

#зеленский #Украина #президент #twitter