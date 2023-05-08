Пользователи Twitter жестко «прошлись» по Зеленскому после анонса «важных событий»

Пользователи социальной сети Twitter жестко «прошлись» по новому заявлению президента Украины Владимира Зеленского. В нем политик анонсировал «важные события» для киевского режима.
По словам главы государства, речь идет о скором поступлении нового вооружения от западных партнеров. Комментируя откровение украинского лидера, юзеры высмеяли его за нелогичность.
«Объявление миру о том, что должно быть секретом», — высмеял президента один из пользователей.
«Какая логика в таких объявлениях?» — задался вопросом второй.
Другие комментаторы поспешили напомнить, что Зеленский всего лишь исполняет очередную актерскую роль. Его хозяева, считают юзеры, «удобно устроились в Вашингтоне».