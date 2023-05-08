Президент Узбекистана Мирзиеев подписал закон о досрочных выборах

Закон о досрочных выборах президента был принят в Узбекистане 8 мая. Соответствующий документ подписал глава республики Шавкат Мирзиеев.
Закон был одобрен нижней палатой, а в апреле принят сенатом. Документ вступает в действие с момента опубликования.
«При назначении президентом Республики Узбекистан досрочных выборов президента Республики Узбекистан выборы проводятся в течение двух месяцев в полном соответствии с настоящим кодексом», — сказано в законе.
В Узбекистане 30 апреля прошел референдум о продлении срока полномочий президента страны с пяти до семи лет. Более 90% граждан поддержали законопроект.