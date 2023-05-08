В Анкаре осудили НАТО за блокировку политического урегулирования кризиса на Украине

Страны Североатлантического альянса в большинстве своем провоцируют рост напряженности на Украине, так или иначе блокируя возможности для политического урегулирования кризиса, заявил спикер президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, международная конъюнктура не желает мира, и ведущие западные силы являются сторонниками продолжения боевых действий.
«У нас есть предложение. Есть перспектива, над которой мы работаем», — добавил чиновник.
При этом ситуацию вокруг Украины он назвал новой холодной войной, так как противостояние ведется именно между Западом и Россией, а не Москвой и Киевом.
Ранее, как передает «Царьград», американские власти пытались убедить Турцию передать Украине приобретенные у РФ зенитные ракетные комплексы С-400. Анкара отказалась идти на такой шаг.