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В Малайзии высоко оценили политику России по дедолларизации

Экономика
В Малайзии высоко оценили политику России по дедолларизации

Страны, которые реализуют международные расчеты в долларах, способствуют повышению курса американской валюты. Тем временем Россия и ряд других государств уже начали торговать в национальных валютах, что противоречит интересам США, передает ТАСС заявление бывшего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада.

Странам Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии необходимо создать собственную восточноазиатскую валюту, которая бы использовалась данными государствами в международных расчетах, считает экс-премьер Малайзии.

Такая мера могла бы противостоять намерению США и дальше получать выгоду от доллара как от мировой резервной валюты.

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