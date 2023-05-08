В Малайзии высоко оценили политику России по дедолларизации

Страны, которые реализуют международные расчеты в долларах, способствуют повышению курса американской валюты. Тем временем Россия и ряд других государств уже начали торговать в национальных валютах, что противоречит интересам США, передает ТАСС заявление бывшего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада.