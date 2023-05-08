На Украине 9 мая будут отмечать День Европы

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой отмечать День Европы 9 мая. Законопроект был принят сразу.
Зеленский решил отменить празднование Дня Победы 9 мая. Теперь в этот день украинцы будут отмечать День Европы. День Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине могут перенести на 8 мая.
«Сегодня я подал в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Известно, что уже много лет Украина проводит дерусификацию. Страна пытается стереть из истории прошлую связь с СССР.