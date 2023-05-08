Карлсона уволили с Fox News из-за его бесстрашных репортажей о «безумии» Зеленского

Американского телеведущего Такера Карлсона уволили с канала Fox News из-за его критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на «надежный источник» пишет журналист Джексон Хинкл на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры).
К публикации Хинкл прикрепил ссылку на статью британской газеты The Independent, в которой утверждается, что владелец Fox News Руперт Мердок был крайне обеспокоен позицией Карлсона по конфликту на Украине и перед увольнением одиозного ведущего пообщался с Зеленским.
«Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского», — написал он.
Об уходе Такера Карлсона с телеканала Fox News, где он неоднократно критиковал действия американских властей в прямом эфире, стало известно 24 апреля. Причины такого решения не сообщались, однако позднее ведущий пожаловался, что в американских СМИ действует запрет на обсуждение гражданских свобод, демографических изменений и природных ресурсов.
Ранее политолог Марат Баширов предположил, что Такера Карлсона могли уволить с Fox News после слов о больших потерях ВСУ.