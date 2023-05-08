Карлсона уволили с Fox News из-за его бесстрашных репортажей о «безумии» Зеленского

Американского телеведущего Такера Карлсона уволили с канала Fox News из-за его критики в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на «надежный источник» пишет журналист Джексон Хинкл на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры).