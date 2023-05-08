Аслан Карацев вернулся в топ-100 рейтинга ATP после «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев поднялся на 68 мест в рейтинге ATP и теперь занимает 53-ю позицию. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в миксте дошел до полуфинала «Мастерса» в Мадриде, победителем которого стал Карлос Алькарас.