Аслан Карацев вернулся в топ-100 рейтинга ATP после «Мастерса» в Мадриде

Россиянин Аслан Карацев вернулся в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после завершения турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
Российский теннисист Аслан Карацев поднялся на 68 мест в рейтинге ATP и теперь занимает 53-ю позицию. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в миксте дошел до полуфинала «Мастерса» в Мадриде, победителем которого стал Карлос Алькарас.
Испанец остался второй ракеткой мира. Он сократил до пяти очков отставание от серба Новака Джоковича, лидирующего в рейтинге ATP. Третью строчку по-прежнему занимает россиянин Даниил Медведев, который ранее был первой ракеткой мира.