Американские власти всегда отличались враждебностью к независимым государствам. Это поспособствовало тому, что Россия и Китая объединили усилия против Запада, пишет публицист Дмитрий Косырев.
По словам обозревателя, Вашингтон в течение нескольких десятилетий стремился установить контроль над Пекином. Правительство рассчитывало добиться отказа КНР от советской экономической модели в угоду рыночным реформам США. Однако Китай не оправдал американские надежды, разрушив планы на экономическое доминирование. Такой же сценарий повторился и с Россией, пришел к выводу автор РИА Новости.
«Америке с ее политической культурой не нужны страны, которые даже теоретически могут в какой-то момент проявлять от нее независимость. <…> А раз так, нас надо сдерживать, независимо от того, что мы говорим или делаем (или не делаем). … мы все правильно делаем. Любой другой путь был бы медленным самоубийством», — подвел итоги внешней политики США Косырев.
Ранее в Белом доме заявили, что дефолт в США выгоден России и Китаю. Подробности передает телеканал «360».