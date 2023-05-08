РИА Новости: США издавна выстраивали структуры для сдерживания России и Китая

По словам обозревателя, Вашингтон в течение нескольких десятилетий стремился установить контроль над Пекином. Правительство рассчитывало добиться отказа КНР от советской экономической модели в угоду рыночным реформам США. Однако Китай не оправдал американские надежды, разрушив планы на экономическое доминирование. Такой же сценарий повторился и с Россией, пришел к выводу автор РИА Новости.