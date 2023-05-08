Жителям Владивостока запретили запускать беспилотники на параде Победы 9 мая

Власти Приморского края ввели официальный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов во время парада Победы 9 мая во Владивостоке.
Запрет касается дронов любой максимальной взлетной массы. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального УМВД.
«Для обеспечения безопасности граждан 9 мая в центре Владивостока будут использоваться металлодетекторы», — говорится в заявлении полиции.
Сотрудникам Росгвардии, тем временем, перед парадом Победы в Москве выдали антидроновые ружья. Как передает телеканал «360», дополнительные меры охраны приняли после атаки беспилотников на Кремль.