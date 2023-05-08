Конгрессвумен Грин призвала армию помешать вторжению мигрантов на территорию США

По ее словам, уже на этой неделе Соединенные Штаты может накрыть новая миграционная волна из-за отмены распоряжения, введенного еще при президентстве Дональда Трампа. Механизм позволял властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заболеваемости COVID-19.