Конгрессвумен Грин призвала армию помешать вторжению мигрантов на территорию США

Вооруженные силы США должны быть задействованы для пресечения масштабного вторжения на территорию страны мигрантов, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
По ее словам, уже на этой неделе Соединенные Штаты может накрыть новая миграционная волна из-за отмены распоряжения, введенного еще при президентстве Дональда Трампа. Механизм позволял властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заболеваемости COVID-19.
«Необходимо отправить наших военных к границе, чтобы остановить неминуемое вторжение», — сообщила Грин в социальной сети.
По словам парламентария, ситуация в США «уже нестабильна». Происходящее она назвала «кризисом национальной безопасности».