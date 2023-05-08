Ростех модернизирует штурмовик Су-25 с учетом опыта его применения в СВО

Специалисты Ростеха планируют доработать самолет Су-25 под новые средства поражения с учетом опыта применения штурмовика в зоне СВО.
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков. По его словам, штурмовая авиация ВКС РФ, в том числе самолеты Су-25, в ходе спецоперации доказала свою эффективность и незаменимость.
«Мы продолжим совершенствовать эту машину с учетом опыта применения в зоне СВО, в том числе в части ее доработки под новые средства поражения», — рассказал Артяков.
Он добавил, что боевая авиация активно применяется для уничтожения вражеской бронетехники и укрепрайонов.