Ростех модернизирует штурмовик Су-25 с учетом опыта его применения в СВО

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков. По его словам, штурмовая авиация ВКС РФ, в том числе самолеты Су-25, в ходе спецоперации доказала свою эффективность и незаменимость.