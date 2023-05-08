Экс-глава Госдепа Киссинджер допустил начало переговоров Москвы и Киева

Переговорный процесс между Москвой и Киевом может возобновиться к концу 2023 года. Такую точку зрения высказал экс-руководитель американского Госдепа Генри Киссинджер.
Дипломат выразил уверенность в том, что конфликт, развернувшийся на украинской земле, приближается к критической точке. Соответствующее мнение Киссинджер высказал в ходе общения с журналистами CBS Sunday Morning.
«Теперь, когда Китай выступил с мирной инициативой, все встанет на свои места. Я думаю, что к концу года мы будем говорить о начале переговорного процесса», — отметил он.
Ранее чешское руководство призвало Киев не спешить с контрнаступлением. Об этом говорится в материале телеканала «360».