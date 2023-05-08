Bloomberg: призыв Европы к отказу от ископаемого топлива не принес результатов из-за РФ

Такие планы Евросоюз озвучил на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 2022 году. Но ряд стран не поддержал инициативу по отказу от газа, нефти и угля из-за отношения к этому России, Китая и Саудовской Аравии.