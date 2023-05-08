Кардиолог Зейбей назвал лучшую диету для контроля уровня холестерина

По его словам, именно такой принцип питания является самым эффективным способом контролировать уровень холестерина в крови. Так, средиземноморская диета включает в себя такие продукты, как свежая рыба, оливковое масло, орехи, бобовые, овощи и фрукты в свежем виде. Также можно смело включать в рацион авокадо и овсянку.