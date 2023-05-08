Кардиолог Зейбей назвал лучшую диету для контроля уровня холестерина

Ежедневный рацион человека должен обязательно содержать в себе элементы средиземноморской диеты, заявил турецкий кардиолог Утку Зейбей.
По его словам, именно такой принцип питания является самым эффективным способом контролировать уровень холестерина в крови. Так, средиземноморская диета включает в себя такие продукты, как свежая рыба, оливковое масло, орехи, бобовые, овощи и фрукты в свежем виде. Также можно смело включать в рацион авокадо и овсянку.
Кроме того, для профилактики повышения холестерина важно придерживаться еще нескольких правил, подчеркнул медик. Он посоветовал отказаться от курения, регулярно заниматься спортом и принимать лекарства, если это необходимо, пишет издание Sabah.
Диетолог Ванесса Риссетта, в свою очередь, рассказала, какая диета считается вредной для организма. Эксперт заверила, что достичь желаемой фигуры можно, не прибегая к радикальным методам, сообщает телеканал «360».