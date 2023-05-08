РИА Новости: Запад надеется одержать победу над Россией при помощи «более интенсивной войны»

Своим мнением аналитик поделилась в авторской статье для РИА Новости. Никифорова подчеркнула, что замысел Запада заключается в обретении победы над официальной Москвой при помощи «более интенсивной войны». Однако, как объяснила автор материала, недружественные России страны столкнутся с позорным поражением.