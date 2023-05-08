Журналист Виктория Никифорова раскрыла неудобную для западных государств правду. По словам обозревателя, на Западе придумали новый план для уничтожения России.
Своим мнением аналитик поделилась в авторской статье для РИА Новости. Никифорова подчеркнула, что замысел Запада заключается в обретении победы над официальной Москвой при помощи «более интенсивной войны». Однако, как объяснила автор материала, недружественные России страны столкнутся с позорным поражением.
«Именно к этому выводу подталкивает своих влиятельных читателей The Economist. С болью перечислив все успехи России, журналисты признают, что страна "сумеет выдержать более длительную войну, но не выдержит более интенсивной". Получается, что единственный шанс на спасение для Запада — это воевать против России всем что есть, до полной гибели всерьез» — отметила журналист.
Ранее телеканал «360» сообщал, что бывший президент Чехии Вацлав Клаус обвинил западные страны в односторонней пропаганде на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик.