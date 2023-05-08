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РИА Новости: Запад надеется одержать победу над Россией при помощи «более интенсивной войны»

Политика
РИА Новости: Запад надеется одержать победу над Россией при помощи «более интенсивной войны»

Журналист Виктория Никифорова раскрыла неудобную для западных государств правду. По словам обозревателя, на Западе придумали новый план для уничтожения России.

Своим мнением аналитик поделилась в авторской статье для РИА Новости. Никифорова подчеркнула, что замысел Запада заключается в обретении победы над официальной Москвой при помощи «более интенсивной войны». Однако, как объяснила автор материала, недружественные России страны столкнутся с позорным поражением.

«Именно к этому выводу подталкивает своих влиятельных читателей The Economist. С болью перечислив все успехи России, журналисты признают, что страна "сумеет выдержать более длительную войну, но не выдержит более интенсивной". Получается, что единственный шанс на спасение для Запада — это воевать против России всем что есть, до полной гибели всерьез» — отметила журналист.

Ранее телеканал «360» сообщал, что бывший президент Чехии Вацлав Клаус обвинил западные страны в односторонней пропаганде на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик.

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