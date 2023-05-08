Конфликт на Украине обеспечил жителей шведского Эрншельдсвика рабочими местами

Жители города Эрншельдсвик, расположенного на востоке Швеции, обрадовались конфликту на Украине. Об этом заявил обозреватель финского издания Yle Пирьо Аувинен. По его словам, конфликт обеспечил их рабочими местами.
Эксперт Yle утверждает, что шведов обеспечил работой завод британской компании BAE Systems, специализирующейся на выпуске оборонной техники. В частности на предприятии производят боевые машины пехоты CV90 и гусеничные бронированные вездеходы BvS10. Отмечается, что после начала конфликта на Украине уровень безработицы в Эрншельдсвике значительно снизился, что обусловлено увеличением спроса на продукцию BAE Systems, передает телеканал «360».
Министерство иностранных дел Турции ранее заявило об отсутствии прогресса по вступлению Швеции в НАТО. По словам главы ведомства Мевлюта Чавушоглу, турецкая сторона считает недостаточным принятие закона о терроризме в скандинавском государстве.