Конфликт на Украине обеспечил жителей шведского Эрншельдсвика рабочими местами

Эксперт Yle утверждает, что шведов обеспечил работой завод британской компании BAE Systems, специализирующейся на выпуске оборонной техники. В частности на предприятии производят боевые машины пехоты CV90 и гусеничные бронированные вездеходы BvS10. Отмечается, что после начала конфликта на Украине уровень безработицы в Эрншельдсвике значительно снизился, что обусловлено увеличением спроса на продукцию BAE Systems, передает телеканал «360».