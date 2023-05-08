Внешняя политика Соединенных Штатов всегда отличалась агрессией по отношению к развивающимся и самостоятельным государствам. Попытки установить над ними контроль привели к формированию мощного антиамериканского альянса, заявил обозреватель Дмитрий Косырев.
По словам автора, Вашингтон несколько столетий стремился подмять под себя Пекин. Однако попытки интегрировать китайскую экономику в глобальную систему США провалились. КНР пошла независимым путем, что способствовало усилению давления из-за океана.
Таким же образом американские власти стремятся захватить Москву. Именно эти решения и привели к тому, что две крупные державы объединили усилия против Запада, заключил публицист РИА Новости.