The Telegraph: планирующие авиабомбы ВС РФ заставят Киев пересмотреть планы по наступлению

Киев пересмотрит свои планы по контрнаступлению после применения планирующих бомб российской армией. Об этом сообщает The Telegraph.
В публикации ссылаются на заявление представителя ВВС Украины Юрия Игната, который сообщил, что планирующие бомбы представляют «очень серьезную угрозу».
«Противник использует тактическую авиацию для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья. Во всех этих регионах враг уже около месяца интенсивно использует планирующие бомбы», — сказал Игнат.
Отмечается, что ВС РФ выпускают порядка 20 планирующих бомб за сутки. При этом, пока Запад ждет наступления ВСУ, украинские и западные аналитики уверены, что применение этих снарядов может вынудить киевский режим в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование.