The Telegraph: планирующие авиабомбы ВС РФ заставят Киев пересмотреть планы по наступлению

Отмечается, что ВС РФ выпускают порядка 20 планирующих бомб за сутки. При этом, пока Запад ждет наступления ВСУ, украинские и западные аналитики уверены, что применение этих снарядов может вынудить киевский режим в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование.