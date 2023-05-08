Стало известно, кто причастен к увольнению американского ведущего Такера Карлсона. Неудобную правду обнажил журналист из США Джексон Хинкл.
Напомним, что сотрудник Fox News лишился работы на известном телеканале без объяснения причин. Однако, по словам Хинкл, Карлсон был уволен из-за того, что освещал деятельность украинского лидера Владимира Зеленского.
«Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского», — сказал он.
Ранее советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин посоветовал Зеленскому уйти в отставку. Об этом пишет телеканал «360».