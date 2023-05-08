Командование американского флота заявило о критических проблемах

Командование американского флота заявило о критической ситуации. На складах не хватает вооружения даже для собственных военных, не говоря уже о помощи Украине. Но снижать военную активность Пентагон не собирается, передает РИА Новости.
О проблемах стало известно еще в январе. По заявлению главы Командования сил флота США Дэрила Кодла, Вашингтону необходимы 75 военных кораблей в полной готовности. Однако их нет. Всего у США в наличии 164 корабля.
«Я не могу снисходительно закрывать глаза на военно-промышленный комплекс. Не могу простить, что нам не дают необходимые боеприпасы. Все эти истории про ковид и логистику меня не волнуют. Меня волнуют своевременные поставки SM-6 и торпед», — отмечает офицер.
Плачевна и ситуация с подводными лодками. Кодл негодует, что за пять лет он получил вместо 10 субмарин всего 6. Однако у военного ведомства нет времени на размышления. Несмотря на то, что США остаются самой грозной военной силой в мире, Китай и Россия усиливают свою активность. Белый дом с этим мириться не собирается.