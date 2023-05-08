Командование американского флота заявило о критических проблемах

Плачевна и ситуация с подводными лодками. Кодл негодует, что за пять лет он получил вместо 10 субмарин всего 6. Однако у военного ведомства нет времени на размышления. Несмотря на то, что США остаются самой грозной военной силой в мире, Китай и Россия усиливают свою активность. Белый дом с этим мириться не собирается.