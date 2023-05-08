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РИА Новости: украинские комиссары «перевоспитывали» уклонистов в подвалах военкоматов

Армия
РИА Новости: украинские комиссары «перевоспитывали» уклонистов в подвалах военкоматов

Несколько украинских военкоматов, которые работали на подконтрольных ВСУ территориях Донбасса, были оборудованы специальными камерами, куда заточали уклонистов. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащая армии РФ.

Жители Северодонецка ранее рассказывали о спецкамерах в местных военкоматах. Эту информацию подтвердила и российская сторона. В донбасском городе был комиссариат, куда заточали призывников, отказавшихся участвовать в военных сборах или заступать на службу.

«Это место было, скажем, для мягкого внушения того, что нужно подписать контракт или пойти на службу в ВСУ», — рассказала военнослужащая.

Местные жители заявляли, что в военкомат «для бесед» отлавливали целые компании с улиц. В некоторых камерах, где закрывали прячущихся от армии, еще остались следы крови.

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