Несколько украинских военкоматов, которые работали на подконтрольных ВСУ территориях Донбасса, были оборудованы специальными камерами, куда заточали уклонистов. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащая армии РФ.
Жители Северодонецка ранее рассказывали о спецкамерах в местных военкоматах. Эту информацию подтвердила и российская сторона. В донбасском городе был комиссариат, куда заточали призывников, отказавшихся участвовать в военных сборах или заступать на службу.
«Это место было, скажем, для мягкого внушения того, что нужно подписать контракт или пойти на службу в ВСУ», — рассказала военнослужащая.
Местные жители заявляли, что в военкомат «для бесед» отлавливали целые компании с улиц. В некоторых камерах, где закрывали прячущихся от армии, еще остались следы крови.